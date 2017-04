Para Efraín, la Justicia Electoral no ofrece garantías para el 2018

El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, cuestionó a la Justicia Electoral y sus autoridades por no garantizar un control electoral estipulado por ley, mediante representantes designados por los partidos. Dijo que el presidente Horacio Cartes y los cartistas copan la institución y al no ejercerse el control mutuo, en esas condiciones al PLRA no se le ofrecen garantías en el proceso electoral para el 2018.









