Para colegios técnicos, Riera plantea tabletas y bibliotecas

“Bibliotecas sectorizadas” y tabletas para “ya no entregar 14 libros que a lo mejor no sirven”, plantea el ministro de Educación, Enrique Riera, como solución para dotar de contenido a los colegios técnicos. El titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) comentó esta idea tras su viaje a Asia, donde dijo que países como Japón ya no tienen libros de texto, sino que incorporan totalmente el uso de tabletas en el aula.









0



{[ titulo ]} {[ epigrafe ]} {[ copyright ]}