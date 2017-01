Paola Lázaro lleva al teatro los rostros latinos de "Orange is the New Black"

Nueva York, 24 ene (EFE).- La guionista puertorriqueña Paola Lázaro llega a la escena neoyorquina con el estreno de su obra "Tell Hector I Miss Him", que cuenta con actores de la serie "Orange is the New Black" y recrea la vida en los suburbios de San Juan.









0



{[ titulo ]} {[ epigrafe ]} {[ copyright ]}