Padres no podrían acceder a libretas sin pagar cuotas

En la víspera, en el Departamento de Misiones circuló un audio en WhatsApp donde supuestamente una docente de la Escuela Básica Privada San Benito N° 7044, de Ayolas, informaba a los padres que no se entregarían ni se les permitiría ver los boletines de calificaciones de sus hijos a todos los que no estuvieran al día con el pago de sus cuotas. En el material, la educadora mencionaba además que tenían tiempo de ponerse al día en el transcurso de la jornada, antes de las 17.00, horario de entrega de las libretas.

“Muy buenos días, respetados y queridos padres. Hoy, martes 4 de julio, a partir de las 17.00, es la entrega de los boletines de calificaciones. Este aviso no menos importante es que los alumnos o los padres de los alumnos que no estén al día con el pago de sus cuotas no podrán ver ni retirar su libreta. Tienen tiempo durante toda la mañana y hasta antes de las 17.00 para ponerse al día; a los que están al día, las disculpas correspondientes. Bendiciones para todos”, decía textualmente el audio que generó indignación.

Ante la situación, buscamos la versión oficial de la Escuela San Benito N° 7044, a la cual se hacía alusión en el audio. La directora de la institución que también es colegio, Lic. Teresita Bower, habló sobre el hecho y dijo estar asombrada y desconocer quién es la persona responsable del audio. Sostuvo además que en la institución no se niega ningún documento a nadie.

“Es un audio que se envió en forma errónea seguramente, desautorizo lo dicho en el audio, no reconozco la voz de la persona que habla. Creo más bien que personas mal intencionadas están enviando esos audios, no entiendo cuál será la intención de la gente, nuestro trabajo es claro y ajustado a las normas y a las leyes, no se niega documentos a nadie”, aseguró la directora de la institución.

Alegó que la casa de estudios es sin fines de lucro, sostenida por las cuotas de los padres, y recalcó que en ningún momento le niegan documentos a nadie.

“Somos una institución sin fines de lucro y dependemos de la cuota de los padres; se acercan a administración, hacen su compromiso y se les va a dar su documento sin ningún problema, tenemos muy desarrollada la parte humana en la institución, comprendemos a la gente, cumplimos con nuestro compromiso social, tenemos becados en la institución”, agregó.

Por su parte, la Lic. Sonia Escauriza, directora de protección y promoción de los derechos de los niños y niñas del Ministerio de Educación y Ciencias, destacó que la ley taxativamente expresa que no se les pueden negar los certificados y libretas a los padres cuando se acercan y proponen su forma de pago. Mencionó que van a investigar el hecho a través de la coordinación departamental de educación para llegar a la persona responsable.