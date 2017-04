Padre de Rodrigo dice que hay muchas dudas sobre el caso

Fidelino Quintana, padre de Rodrigo Quintana, el joven dirigente liberal de 25 años asesinado por la Policía Nacional el pasado sábado 1 de abril, en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), afirmó que hasta ahora no dimensiona lo que ocurrió con su hijo, que no saben por qué los uniformados irrumpieron en la sede partidaria, y ni siquiera a ciencia cierta quién fue el que disparó.

“Cómo sucedió todo es algo que todavía no tiene explicación. Nosotros estuvimos recorriendo el trayecto que ellos habían hecho hasta el Directorio y es bastante lejos, es prácticamente increíble el recorrido que hicieron, hasta dónde llegaron los policías tras ellos, eso es inexplicable, por qué y para qué se fueron hasta allá, y en cuanto a quién disparó, no se sabe, no se esclarece, porque no se ve bien tampoco en la grabación quién es el que dispara”, manifestó.