Pablo Larraín dirigirá "The True American" con Tom Hardy como protagonista

Los Ángeles (EE.UU.), 4 abr (EFE).- El cineasta chileno Pablo Larraín dirigirá "The True American", un filme basado en hechos reales que contará con el actor británico Tom Hardy como protagonista, informó hoy el medio especializado Deadline.

La nueva película del director, tras las aclamadas "Neruda" y "Jackie" (ambas de 2016), estará basada en el libro de no ficción "The True American: Murder and Mercy in Texas" que firmó Anand Giridharadas.