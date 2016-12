Oviedo se asesorará bien sobre proyecto

Señaló que desde el momento en que el Senado trató y rechazó la enmienda, el 25 de agosto pasado, ya no se podía estudiar en el lapso de un año, pero que sin embargo en Diputados se trató nuevamente.

Oviedo indicó que desde un principio expresó su postura que la vía para incorporar la reelección es la reforma y no la enmienda constitucional.

Sostuvo que la campaña que están realizando desde el oficialismo y sus aliados es engañosa al decir que la gente debe elegir. Aseguró que desde la disidencia y los opositores a Cartes, no están en contra que la gente elija o no, y tampoco de enfrentar a personas.

“Hay reglas claras que se tienen que respetar”, acotó.

Hizo un paralelismo con el fútbol y manifestó que en dicho juego no se puede marcar un gol con la mano, por más que un estadio repleto de hinchas pidan lo contrario. “No se puede meter gol con la mano y en la Constitución está muy claro los puntos que no se pueden tratar por medio de la enmienda. Dice que no se puede tratar la reelección y eso es lo que nosotros estamos defendiendo”, puntualizó.

El diputado asumió el miércoles la presidencia, tras ganarle al colorado oficialista Bernardo Villalba.