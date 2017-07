Otro más: Ex jugador Rogelio Delgado se lanza a la política

“Los futbolistas estamos muy inquietos ante los últimos sucesos en el país y no podemos ser indiferentes. Estamos decididos a intervenir en el quehacer político de la República”, enfatizó el ex futbolista de Olimpia y de la Selección Paraguaya, a la radio 780 AM.

El ex futbolista indicó que los deportistas pueden contribuir con la sociedad ya que en su momento fueron los que más alegrías dieron al país.

Expresó que la idea es que ahora sean tenidos en cuenta como grandes aportantes en la política nacional de manera a que este gremio tenga votos.

Indicó que hasta ahora no definieron en qué sector estarían trabajando pero aseguró que tienen varias propuestas por lo que estudiaran cuidadosamente cada una de ellas.

“La idea es incursionar el política para buscar mejorar el país, no tenemos ningún otro objetivo. Lo más probable es que tengamos que armar una alianza con algún frente que comulgue con nuestras ideas y proyectos”, aseguró.