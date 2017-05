Otra vez ex fiscal dilata su audiencia

Por tercera vez, el ex fiscal Rubén Villalba evita que se lleve a cabo su audiencia preliminar. Esta vez, el ex representante del Ministerio Público, quien está por cohecho pasivo agravado (coima), presentó una recusación contra el juez Alcides Corbeta, alegando parcialidad manifiesta, odio y resentimiento. En esta diligencia se debía decidir si se elevaba o no a juicio oral el caso.









