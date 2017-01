Óscar Sevilla: "Terminar segundo sería fantástico"

El segundo puesto "sería fantástico" para Óscar Sevilla. "Me haría feliz también por los compañeros, las autoridades de Medellín y todos los componentes del equipo".

Sevilla, compañero habitual de entrenamientos de Esteban Chaves y Sebastián Henao, entre otros destacados ciclistas colombianos, dejó claro que será "profesional hasta que" se "retire", y comentó su fama de "loco de los entrenamientos".

"Estoy muy motivado y así estaré hasta el final, porque tengo que ser un estímulo para los jóvenes, a los que siempre recuerdo tres palabras: ilusión, disciplina y sacrificio, conceptos fundamentales que hay que aplicar para estar en la lucha, entregarse en los entrenamientos y saber sufrir en la competición", explicó.

Lo cierto es que Óscar Sevilla, a sus 40 años, no sólo se está codeando con muchas figuras del World Tour, sino que está superando en la general a todos sus rivales, menos a Mollema, el líder.

"Me motiva estar junto a los grandes. Estoy muy feliz y contento por ello, pero tampoco me resulta una gran sorpresa porque yo sé cómo me entreno y me cuido para estar a este nivel. Ahí tenemos también el ejemplo de Alejandro Valverde, que con 37 años sigue en primera línea", explicó.

Con este nivel competitivo y tras haber obtenido innumerables victorias, entre ellas tres Vueltas a Colombia, Sevilla nunca tuvo un especial interés por fichar por un equipo Word Tour.

"Nunca me obsesionó esa posibilidad porque yo desde que me instalé en Colombia inicié una nueva vida y soy feliz. Estar al más alto nivel ya lo conseguí y es algo que no me quita el sueño", dijo.

"Tal vez", añade el ciclista manchego, "hubiera aceptado hace dos años. Pero ahora, no".

Por delante de la aspiración puramente deportiva, Sevilla siempre buscó desde su salida de España, después del episodio de la Operación Puerto, "equilibrar la balanza personal y deportiva".