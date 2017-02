#FrauDead se denomina la actividad, cuya invitación se extiende a toda la ciudadanía que desee participar en la protesta en contra de la inclusión de firmas de personas fallecidas en las planillas a favor de la reelección presentada por el Partido Colorado al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

"Evidencia de que la Asociación Nacional Republicana (ANR) no supera su vieja práctica de usurpar y avasallar derechos y voluntades de la ciudadanía", señala el anuncio.



El organismo electoral informó que detectaron unas 69.000 firmas con irregularidades entre las 360.000 presentadas por la ANR en el marco de la campaña "Que la gente decida". Unas 1.142 rúbricas utilizan datos de difuntos y 163 de personas recluidas o condenadas.

Además, 4.448 no son legibles; 13 no tienen firma; 6 son electores en el exterior; 27.174 son repetidos; 19.498 no figuran en el RCP; 12.931 son datos diferentes o de extranjeros; unos 97 residen en el extranjero; 163 son condenados (presos); 296 son menores y 59 son inscripciones inhabilitadas.

Estas planillas fueron entregadas el pasado 13 de enero por los principales dirigentes del Partido Colorado. El hecho generó una serie de polémicas y surgieron numerosas denuncias de personas cuyas firmas aparecen registradas sin haberlo hecho.

INVESTIGACIÓN. El fiscal Fabián Centurión, quien indaga las falsificaciones de firmas incluidas en las planillas de la ANR, indicó que la investigación no solamente busca dar con los falsificadores, sino con quienes mandaron hacer los documentos.

El Partido Colorado aún no informó sobre los responsables de las falsificaciones de firmas y la Fiscalía aguardará hasta el miércoles el reporte. En caso de que no entregue los documentos, igual seguirá la investigación.



Centurión explicó que todas las planillas serán objeto de un cruce de información para averiguar quiénes componían las planillas y quiénes hicieron llegar a los firmantes las hojas. El fiscal agregó que aunque será "larga y tediosa" la investigación, se buscará llegar a los principales responsables.