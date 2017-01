Torales sostuvo que no se pudo precisar la edad de los investigados, pero no pasan de los 22 años entre los cuatro. También estaba en el grupo una menor de 15 años a quien en las imágenes no se la vio manipulando el arma.

El fiscal refirió a ULTIMAHORA.COM que se cuenta con mucha información sobre el tema y que se abrió una investigación de oficio. Los mismos podrían ser imputados por los hechos punibles de trasgresión de la Ley de Armas y producción de riesgos comunes.

El caso salió a la luz en la noche del martes cuando un video subido a las redes sociales de Jaqueline se viralizó. En el material se ve a las cuatro personas investigadas manipulando diferentes armas.