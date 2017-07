Hasta junio de 2017, el 7,9 % de todos los recluidos en cárceles de Bolivia eran mujeres, lo que supone más de 1.300 personas.



"Esta cifra es mayor al promedio latinoamericano, lo cual significa que en Bolivia se encarcela más a las mujeres que en otros países de la región", alertó la ONU en un comunicado.



La institución explicó que las mujeres ingresan en la cárcel principalmente por delitos menores, no violentos y de "baja relevancia social" como el microtráfico de drogas (delito por el que están recluidas un 38 %), robos y hurtos (que representa el 28 %).



Según la ONU, estas mujeres no "representan un peligro significativo para la sociedad y podrían cumplir su sentencia en libertad".



La ONU pidió al Gobierno que preste mayor atención a la violencia "institucional, psicológica y simbólica" que las mujeres sufren en las cárceles.



La organización también señaló que el 70 % de las privadas de libertad está a la espera de un juicio y no cuenta con sentencia firme, lo cual refleja un grave problema del sistema penitenciario del país, que también afecta a los varones.



"Cuando la mujer procesada es pobre y no puede certificar trabajo formal, vivienda propia y/o respaldo económico para el pago de una fianza, la autoridad judicial tiende a considerar que ella podría darse a la fuga para evadir la justicia, razón por la cual se dicta la detención preventiva", explicó la organización internacional.



Naciones Unidas destacó "algunas respuestas" del Ejecutivo para tratar de invertir esta situación, como los cuatro indultos aprobados en los últimos años que beneficiaron a 1.288 mujeres.



"El encarcelamiento de mujeres se traduce generalmente en familias desestructuradas", alertó el organismo, e instó al Estado a "implementar políticas con enfoque de género en beneficio de las personas privadas de libertad".



Además, recomendó acciones como introducir un sistema más balanceado de penas según la gravedad del delito, promover medidas sustitutivas a la detención preventiva o mejorar las condiciones de vida en los penales de mujeres e implementar programas en su favor.



Según datos oficiales, alrededor de un tercio de las más de 16.000 personas recluidas en cárceles de Bolivia tienen sentencia en firme y el resto son detenidos preventivos.