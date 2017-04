Olimpia de Itá sigue escalando

En la Ciudad del Cántaro y la Miel el Olimpia de Itá venció por 3-1 al Fulgencio Yegros y suma su segunda victoria consecutiva.

Estadio: Presbítero Manuel Gamarra. Goles: 24’ y 35’ Bruno Mendieta, 88’ Luis Melgarejo (O); 81’ Iván Benítez (FY). Amonestados: 63’ Junior Moreno, 78’ Jorge Ortiz (O); 48’ Juan Gauto, 62’ Sergio Mendoza y 90’ Christian Giménez (FY). Recaudación: G. 3.160.000 por 158 pagantes.

Olimpia de Itá (3): Jorge Ortiz; José Almada, Aníbal Castro, David Robles (90’ C. Recalde) y Bruno Sierich; Javier Chamorro, Júnior Moreno, Bruno Mendieta y Carlos Armoa (66’ R. Díaz); Luis Melgarejo y Carlos Guerreño (73’ C. Martínez). DT: Miguel Pavani.

F. Yegros (1): Horacio Almada; Iván Benítez, Armando Ruiz Díaz, Sergio Mendoza (71’ J. Román) y Juan Gauto; Pablo Ayala (80’ C. Giménez); Pedro Delvalle, Sergio Rojas (45’ M. Peralta) y José Cáceres; Lenon Farías de Souza y Alan Olmedo. DT: Ricardo Torresi.

Nacional B. Ayer, con dos partidos, comenzó el torneo organizado por UFI. En la Serie A, Deportivo Minga Guazú venció 2-1 a General Caballero de Ka’arendy.

Por su parte, en la Serie B, el JSK de San José de los Arroyos igualó 1-1 con el Pettirossi de Encarnación. El acto inaugural será hoy, a las 15.00, en San Juan Nepomuceno.

Los juegos para hoy: CEFFCA, de Saltos del Guairá, vs. Adolfo Riquelme de Concepción, 2 de Mayo de Pedro J. Caballero vs. RI 3 Corrales de Ciudad del Este, Liga Gobernador Rivera de San Juan vs. Athletic de Cambyretá y Liga Carapegüeña vs. 13 de junio de Caacupé.