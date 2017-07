Olimpia de Itá ganó luego de 14 fechas

En la División Intermedia, Olimpia de Itá rompió con una sequía de 14 fechas sin victorias al vencer por 2-1 a Caacupé FBC, en un juego entre equipos que están en la zona roja del promedio.

La última victoria del franjeado fue por la fecha 5 de local por 3-1 ante Fulgencio Yegros. Pese a esto, Olimpia no sale de zona del descenso y quedó con 1,102 de promedio, penúltimo. Caacupé quedó con 1,227, antepenúltimo; último se ubica General Caballero de Zeballos Cué con 0,833. Tras la derrota, Caacupé rescindirá con el DT, Ricardo Torresi.

Estadio: Manuel Gamarra (local Olimpia de Itá). Goles: 76' Robert Espínola, 87' Rodrigo Alvarenga (O); 36' Diego Martínez (C). Amonestados: 46' R. Espínola, 48' J. Cane, 50' C. Guzmán, 57' A. Meza, 89' J. Moreno (O); 27' y 50' J. Samaniego (C). Expulsado: 50' Jorge Samaniego (C). Recaudación: G. 740.000 por 37 pagantes.

Olimpia de Itá (2): J. Ortiz; C. Recalde (53' R. Alvarenga), J. Cane (63' L. Sanhueza), J. Moreno y R. Miranda; A. Meza, E. Roldán (57' J. Ayala), O. Zárate y R. Espínola; C. Guzmán y G. Verdún. DT: P. Rodríguez.

Caacupé FBC (1): P. Ortiz; I. Roa, R. Pizzurno, J. Agüero y R. Guillén; S. Brítez, J. Samaniego, J. Chamorro (89' H. Guillén) y C. Santacruz (76' R. Arizaga); J. Guerrero (66' J. Almada) y D. Martínez. DT: R. Torresi.

La fecha 19 continua hoy en Encarnación con 22 de Setiembre vs. 3 de Febrero (líder del torneo), desde las 15.00 con transmisión de Tigo Sports.

En la Primera B hoy se juegan: 3 de Febrero RB vs. Sportivo Limpeño (a las 14.30) y Benjamín Aceval vs. Cerro Corá (15.00).