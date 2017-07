Oficialismo sondea ahora la figura de Hugo Javier

Desde el cartismo hablan de la figura del locutor Hugo Javier Sánchez, más conocido como el número 2, como posible candidato de Honor Colorado para la Gobernación de Central. Otro grupo está negociando y buscando la bendición del presidente de la República para que el elegido sea el periodista y abogado Roberto Pérez.

En el caso de Hugo Javier se está hablando con el diputado Óscar Tuma, quien está liderando su propio movimiento y allí ya lanzó la candidatura de Hugo Javier como precandidato a diputado. El tercer candidado es el empresario Erico Galeano. Los oficialistas saben que una figura política no convence al electorado en Central. El propio dirigente colorado Javier Zacarías Irún manifestó ayer en Mburuvicha Róga que le agrada la figura de Hugo Javier y que toda la decisión dependerá del equipo. Los oficialistas manifestaron que la campaña de Honor Colorado aún no está arrancando y que se hará luego de que se oficialicen las candidaturas para la gobernación. Central es uno de los bastiones que aún no fueron definidos. Los colorados son conscientes de que no ganarán si no logran vender una figura que convenza al electorado.