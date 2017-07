Oficialismo confirma sus candidaturas en Caazapá y Guairá

En el Departamento de Guairá finalmente quedó el diputado Pedro Britos como candidato para la Gobernación por el movimiento de Honor Colorado.

El mismo se reunió ayer con el presidente de la República en Mburuvicha Róga. Estuvo acompañado de la intendenta de Mbocayaty, Norma Godoy.

“Tenemos definida la chapa departamental en la cual voy a estar como precandidato por el movimiento de Honor Colorado. Y el diputado Fernando Ortellado va estar encabezando como diputado”, expresó en la residencia presidencial.

peña se incendia. El diputado Britos salió al paso de las versiones que indican que la candidatura del precandidato presidencial Santiago Peña no está prendiendo. “En Guairá nosotros no sentimos que prende sino que se incendia la figura de Santi Peña. Hace cuestión de una semana atrás mantuvimos una reunión donde estaban 600 dirigentes juveniles del departamento organizando la ida de Santi”, indicó.

El diputado y aspirante a gobernador cartista dijo que el sector que lidera la disidencia a través de la candidatura de Mario Abdo Benítez no tiene fuerzas en algunos distritos y que hasta el papá del gobernador Rodolfo Friedman apoya a Peña. “Hay distritos en donde Marito no tiene un solo dirigente de peso para que pueda hacer el trabajo electoral como llevar sus propuestas. No sé si va a tener la posibilidad de llenar (las mesas electorales)”, retrucó a la disidencia colorada que adelantó que el oficialismo podría orquestar plan para comprar a los miembros de mesa durante la votación.