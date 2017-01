Obama deja Washington hacia California, donde vacacionará

El ex presidente Barack Obama y su esposa, Michelle, abandonaron Washington poco después de la investidura de Donald Trump, con destino a Palm Springs, en California, donde pasarán unas vacaciones familiares.

“Nuestra democracia no son monumentos o edificios, son ustedes”, dijo el ex presidente en unas de sus últimas declaraciones desde la base militar Andrews, en las afueras de la capital estadounidense. Al comenzar la jornada, Obama y su esposa, Michelle, difundieron en la red social Twitter un corto video en que el presidente saliente agradeció a sus compatriotas por el apoyo recibido en ocho años de gobierno. “Fue el honor de mi vida servirles. Hicieron de mí un mejor dirigente y hombre”, manifestó el 44° presidente de EEUU en la cuenta oficial de la presidencia @POTUS. “No me detendré. Estaré aquí mismo con ustedes como ciudadano, alentado por sus voces de verdad y justicia, de humor y de amor”, agregó Obama. El demócrata aprovechó su cuenta oficial en Twitter, que transfirió a Trump, para anunciar la creación de la fundación Obama. Obama acompañó la ceremonia de investidura de Trump en la escalinata del Capitolio. Seguidamente, acompañado de su esposa abandonó el lugar en un helicóptero de la Marina. AFP