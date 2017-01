Nuevos abogados promueven querella adhesiva contra libanés por lesión grave

En medio de confusiones y desconfianzas, el padre biológico del niño torturado presuntamente por su padrastro Ali Fouani cambió de asesores en la querella adhesiva que promueve; y ahora el equipo jurídico de Cristhian Tuma presentó poder ayer ante el juez Amílcar Marecos.

Tuma explicó que solicitaron un anticipo jurisdiccional de pruebas para demostrar la gravedad de las heridas que tiene el niño, el tratamiento al que es sometido y el plazo de recuperación. A su criterio, se configura el hecho punible de lesión grave, donde se sindica a Fouani como autor, pero la adolescente, madre del chico, es coautora, ya que ella contribuyó para que su hijo fuese víctima de esas torturas, al no denunciarlos. “Nosotros no venimos a minimizar nada, pero entendemos que no hay tentativa de homicidio, ya que cuando el niño se desvaneció lo llevaron al hospital. Lo que queremos es que se hagan las cosas bien”, expresó.