Nos duele la pobreza

Hace unos días se me acercó un niñito en la calle, con una caja de bombones que ofrecía para la venta. Cuando regresé al mediodía a buscar mi auto, lo encontré sentado en la vereda. Se los estaba comiendo uno tras otro. Dentro de la tristeza que encierra esta situación en que los niños salen a trabajar para buscar el sustento, me dio una gran ternura la forma cómo resolvió el problema de su barriguita vacía.

La pobreza en nuestro país crece sin pausa aun con el crecimiento económico sostenido que tenemos a nivel macro en el país. Las cifras de la Dirección General de Estadísticas y Censos dicen que la pobreza total aumentó del 26% (2015) al 28% (2016). Aunque estos números no son exactamente comparables, porque en la medición del 2016 hubo cambios en la muestra, las cifras registran 1.949.000 pobres en el total país, de los cuales 387.000 son pobres extremos, cuyos ingresos no les permiten alimentarse todos los días. Son rostros con carencias no solo materiales, sino también sociales, culturales, sicológicas y espirituales.