Nochebuena tras las rejas: Así la vivieron en el Buen Pastor

“La soledad es una alta muralla que me cierra todos los horizontes. Sácame de este calabozo, solo me quedas tu como única defensa”, dice el poema que escribió Aurora Rojas, dedicado a Jesús, a quien esperó en la Nochebuena.

La mujer, de 36 años y madre de 4 hijos, está recluida hace tres meses en el penal por hurto. Unos días antes se preparaba para recibir su primera Navidad en el sector conocido como Picapiedras, el más pobre del penal, donde están separadas las adictas al crac. “Estamos esperando que nos donen la cena”, decía Aurora, que se reconoce adicta a las drogas, lo que considera una enfermedad, por la que es discriminada en la prisión. “Las drogas te atrapan. Es más fácil salir de acá (de la cárcel), que conseguir la libertad de las drogas. Por no prostituirme, hacía delincuencia. Acá hay trabajo, pero más bien es para las personas que tienen y no tienen enfermedad de adicción. En nosotras no confían”, confesó la interna.