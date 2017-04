Noah "está bien", asegura Luisana Lopilato sobre su hijo con Michael Bublé

Tras haber regresado a Buenos Aires a finales de marzo junto a su familia, la actriz se presentó hoy ante la prensa, junto con el actor Guillermo Francella y el director Alejandro Maci, para anunciar el final del rodaje de "Los que aman odian", cuya filmación quedó suspendida hace cinco meses y medio, cuando Noah, de 3 años, fue diagnosticado de cáncer.

Lopilato, de 29 años, agradeció a sus compañeros de rodaje por haberle esperado para completar este proyecto del que, aseguró, le "encanta formar parte".

"Fueron meses difíciles para nuestra familia. Todos nos acompañaron. La demostración de amor es increíble. Es algo muy lindo saber que estás acompañado", dijo la actriz.

Lopilato agradeció particularmente las "cadenas de oración" por Noah, que fue sometido a un tratamiento en Los Ángeles (Estados Unidos), y contó que la fe fue fundamental para atravesar un proceso que, confesó, le ha hecho "cambiar la perspectiva de la vida".

"Lo único que me sostuvo fue la fe que tuve y creer en que Dios tenía un milagro. Me até a eso. Me puse fuerte en que mi hijo iba a estar bien. Transmitía eso a todos mis amigos y familia", relató.

"Como familia estuvimos siempre muy unidos y la luchamos hasta el final. Lo pusimos todo para nuestro hijo, para que salga adelante", agregó la actriz.

Bublé y Lopilato, que también son padres de Elías desde enero de 2016, están casados desde abril de 2011.