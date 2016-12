Hoy meditamos el Evangelio según san Mateo 2,13-15 y 19-23.

La historia de la encarnación se abre con estas palabras: No temas, María. Y a San José le dirá también el Ángel del Señor: José, hijo de David, no temas. A los pastores les repetirá de nuevo el Ángel: No tengáis miedo. Este comienzo de la entrada de Dios en el mundo marca un estilo propio de la presencia de Jesús entre los hombres.