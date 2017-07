“No se llegó a meta por falta de terreno”

“En el primer momento se han programado 100 hectáreas y no se llegó a realizar sobre esas 100 hectáreas porque ya era tarde y el terreno que nos tenía que prestar la empresa Proin ya no había más”, reconoció Paniagua. El funcionario dijo que esta campaña de reactivación algodonera fue encarada por Itaipú y citó como responsable al ingeniero Manuel Galiano, funcionario del Parque Tecnológico de Itaipú. Ante la falta de las hectáreas programadas para la siembra, se optó por no retirar del Crédito Agrícola de Habilitación un segundo desembolso que estaba previsto para la etapa de la cosecha del algodón, contó. Agregó que se empezó tarde con el proyecto y que eso ocasionó “la no buena selección de los productores”.