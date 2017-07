No se descarta un nuevo pedido de intervención de la Comuna de CDE

CIUDAD DEL ESTE

El presidente de la Junta Municipal, concejal Teodoro Mercado, no descartó un nuevo pedido de intervención de la administración municipal de la intendenta Sandra McLeod de Zacarías, porque según dijo, suman las irregularidades de su gestión que así lo justifican.

Indicó que el rechazo de la rendición de cuenta del 2016 sería confirmado por la mayoría opositora de la legis- latura, pues aseguró que las copias de los documentos respaldatorios del ejercicio fiscal del año pasado remitidos no están completos y que están trabajando sobre eso.

Refirió que están analizando la rendición de cuentas, rubro por rubro; y que podría tratarse en el día hoy, durante la sesión semanal ordinaria del cuerpo colegiado. "Estamos todavía dentro del plazo. El dictamen prácticamente está listo. Los análisis correspondientes sobre los diferentes rubros, por más que hayan enviado las 25.000 copias de documentos, ese informe está incompleto. Enviaron lo que quieren".

Insistió en que la documentación remitida a la legislatura es incompleta. "Hay faltantes de comprobantes. Tenemos las pruebas y vamos a anexarlos al dictamen para que la ciudadanía pueda enterarse de lo que estamos haciendo. No vamos a ratificarnos seguramente si no tenemos los comprobantes correspondientes, no podemos ser cómplices de esta mala administración".

Falencias. En palabras del edil hay muchas falencias, "se está elaborando el dictamen. Cuando empezamos a escarbar y a ver los problemas nos dirigimos directamente a un posible pedido de intervención, es lo que podemos decir, porque no respetan los pedidos de informes, no respetan los plazos, no respetan absolutamente nada que tenga que ver con lo institucional, lo legal y administrativo".

En otro momento mencionó que desde la semana pasada no saben oficialmente dónde está la intendenta municipal Sandra McLeod de Zacarías. Indicó que realizó las consultas pertinentes y nadie le supo responder con certeza. "No sé su paradero, no sé su destino. No sé si está en el país o no. Lo único que sé es que no está en la Municipalidad".

Presumimos que durante toda la semana pasada no estuvo en la Intendencia. "Lo que suele ocurrir una vez ausentada, presenta el pedido de permiso, así oficialmente que solo serán algunos días de ausencia. Así de informales son. Por lo menos hasta el viernes no presentaron ningún pedido".

Teodoro Mercado aseguró que Ciudad del Este, pese a ser una ciudad muy importante, no tiene el manejo institucional que debería tener.