Rodrigo Rojas, capitán e ídolo de Cerro Porteño en la actualidad, aseguró que no le pasa por la cabeza una eventualidad transferencia en el exterior y manifestó su comodidad en barrio Obrero. “No pienso en salir”, afirmó.

“Hasta que termine mi contrato con Cerro (diciembre 2018), no me planteo la posibilidad de salir, lo dije muchas veces y sigo pensando lo mismo”, dijo Rojas en comunicación con la Sobremesa de Fútbol a lo Grande 1080 AM.