- ¿Por qué usás un paracaídas en vez de una tanga?

Me sentí entre ofendida y avergonzada y en medio de tantas sentimientos le dije:

- Sos un grandísimo maleducado! Nadie te preguntó y además no tenés el derecho de tratarme así.

Otra vez, no hace mucho, un médico, director de una dependencia de salud, me acosó desde que entré a su oficina. Vieron cuando te dice desde: qué suerte que viniste vos, hasta que hermosa estás? Y terminó por decirme, con esos ojos libidinosos, que tooodaaass sabemos cómo es:

- ¿Qué me queda mejor, con saco o sin saco, cómo te gusto más?

Solo atiné a decir en medio de tanta incomodidad:

- Me da exactamente igual.

¡Por una vida libre de acoso y violencia en todos los espacios de nuestra vida!