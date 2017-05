“No existen los mandatos imperativos de los partidos”

“Lo que hizo ahora el Tribunal Superior de Justicia Electoral fue confirmar esa medida cautelar, por lo tanto queda firme la suspensión de las sanciones. Ahora vuelve a la Primera Sala (del Tribunal Electoral de la Capital) para que se trate el problema de fondo... La segunda resolución afecta al PLRA, que también tenía sanciones previstas a los que no siguiesen el lineamiento de la convención y el Comité Ejecutivo, y en este caso sí es una sentencia definitiva, diciendo que no existen los mandatos imperativos y, por lo tanto, los parlamentarios no pueden ser sancionados”, explicó ayer Luis Alberto Mauro, asesor del TSJE.









