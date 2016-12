“Niños en riesgo por falta de vacunadores”

Advierte que recurrirán a la OPS para alertar sobre la situación que se está dando con los encargados de administrar las dosis a quienes no se les renovó contrato. Chávez señala que no se puede inventar vacunadores de la noche a la mañana, ya que entre los despedidos hay personas capacitadas durante seis y siete años y con trayectoria. Agrega que entre la gente que feneció el contrato, están diez embarazadas. Por su parte, Salud señala que en la actualidad no es necesario esa cantidad de vacunadores porque no existe campaña de vacunación.