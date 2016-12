Los hechos se conocieron el pasado viernes cuando el niño se puso a llorar por los dolores que presentaba en la zona anal. La madre llevó a su hijo al médico forense que confirmó que las lesiones que tenía eran de un abuso sexual.



El coordinador regional de "No toques a mi hijo", la asociación más conocida en Marruecos en la lucha contra la pederastia, denunció la existencia de "numerosos" casos de abuso sexual de niños en las guarderías que a menudo no son denunciados por los padres o que no tienen recorrido en los tribunales del país por la falta de testigos o la dificultad de probarlos.



"El Ministerio de Juventud y Deportes es responsable de esta situación porque da permisos para abrir una guardería a personas sin someterles previamente a una investigación minuciosa y un análisis psicológico y social", criticó Buchaiba quien pidió sancionar a los pedófilos con penas ejemplares.



Un estudio sobre la pederastia en Marruecos publicado en 2014 con datos procedentes de instituciones oficiales (tribunales, comisarías, hospitales) documentó en un periodo de seis años (2007-2012) 11.599 agresiones sexuales contra menores, lo que da una media cercana a dos mil al año.