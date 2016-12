Niña recibe una bala perdida en la Chacarita

Según la Policía, la pelea la protagonizaron hombres que están vinculados a la barrabrava del Club Olimpia.

Una patrullera de la Comisaría 5ª Metropolitana llevó a la niña hasta el Hospital del Trauma donde recibió los primeros auxilios.

Los médicos confirmaron que el caso no reviste gravedad; la bala quedó incrustada bajo la piel y no afectó a ningún órgano importante, por lo que la niña se encuentra fuera de peligro y sería dada de alta en las próximas horas.

El hecho no fue denunciado en la Comisaría, según confirmaron fuentes policiales.

Los padres de la víctima no quisieron brindar mayores detalles de lo sucedido a los medios que se encontraban en el ex Emergencias Médicas. Pidieron expresamente que no se revele sus identidades por miedo a represalias.