Nicanor respondió a Cartes

“A Cartes lo recordarán como el que dijo ‘vengan, usen y abusen de nuestro Paraguay’”, señaló el ex presidente de la República y dirigente del movimiento Progresista Colorado, Nicanor Duarte Frutos, en respuesta a las críticas realizadas por el presidente Horacio Cartes en la noche del martes, cuando pidió a los colorados olvidarse del ex mandatario y criticó la forma en que se hizo millonario. “En las encuestas como candidato a senador y su candidato a presidente (Santiago Peña), prácticamente no despega, no se mueve”, indicó Duarte Frutos refiriéndose a Cartes y a su “candidato impuesto a la presidencia de la República”.









