Nicanor recomienda a Marito cerrar acuerdo con Afara

El ex presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, advirtió que si la disidencia no se une por egoísmo o mezquindad corre alto riesgo de perder las internas del Partido Colorado. Dijo que no se debe subestimar al aparato y poder económico del oficialismo.









