Nicanor quiere competir contra Cartes para la Cámara Alta

“Nuestra candidatura es firme e innegociable y tendrá un gran respaldo popular”, aseguró el ex mandatario.

“Cartes puede tener problemas políticos, no de orden jurídico. Yo había renunciado antes del inicio del periodo de sesiones y no me aceptaron la renuncia”, indicó y recordó que posteriormente no hubo cuórum en varias sesiones para que pueda jurar como senador.

El ex senador Hugo Estigarribia indicó que Nicanor hasta ahora es “senador vitalicio no juramentado” y su candidatura podría ser impugnada, teniendo en cuenta que hay una resolución en la Cámara Alta que rechaza su renuncia como senador vitalicio.

Agregó que el Senado debe revocar esa resolución con mayoría calificada para que Nicanor sea senador y lo que ahora puede hacer es jurar como senador vitalicio.

Al respecto, Nicanor señaló que se trata de un “disco rayado” y una “interpretación arbitraria” de la Constitución Nacional.

Indicó que “la senaduría vitalicia es un cargo honorífico y no una carga pública y se estableció para Andrés Rodríguez en la Constitución Nacional de 1992 para cubrirle con un fuero de manera a que no sea investigado, al culminar su gobierno”.

“El absurdo político dice que Fernando Lugo puede, pero Nicanor no. Nosotros estamos habilitados y vamos a disputar en las elecciones”, remarcó.

Señaló que los políticos no tendrían chances con Cartes para ser candidatos a presidente por el oficialismo colorado, porque a los empresarios no les gusta invertir en políticos, ya que tienen una visión más social del Estado.