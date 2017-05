Para el ex mandatario, el ministro de Hacienda, Santiago Peña, quien suena como potable candidato de HC, no va a ganar las elecciones, ya que "el coloradismo aprendió que curas, técnicos y militares no tienen la capacidad de cumplir los acuerdos políticos".

Igualmente, indicó que Mario Abdo Benítez, líder de la disidencia colorada, no presenta una diferencia radical del proyecto cartista, solo que, a diferencia de Peña, tiene más militancia en el Partido Colorado.

"Hasta ahora no sé qué piensa Marito de todo el proceso que vive el país", expresó el ex jefe de Estado.

Nicanor Duarte no descartó presentar un candidato a presidente, pero no dio ningún posible nombre. Él mismo encabezará la lista para el Senado por su movimiento.