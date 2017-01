“Ni mirarlo quiero”

Miguel Paniagua fue presentado ayer como nuevo jugador de Nacional. Luego en comunicación con la 1080 AM contó lo que padeció en las últimas semanas en Libertad y se refirió a Fernando Jubero, que volvió a relegarlo. Debió entrenar hasta con el sub 14. Antes lo había marginado de Guaraní y Olimpia. Dijo desconocer el motivo del desprecio: “A Jubero ni quiero mirarlo. En Guaraní hablábamos, pero yo me debía a Guaraní, que me pagaba el sueldo, no a él”.









