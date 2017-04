New Balance insta a asegurar un lugar en

La organización de la New Balance Series 15K 2017 insta a los competidores a inscribirse, abonando un costo por participantes de G. 130.000. Los pagos se realizan en los puntos de Ticketea o a través de la web de Paraguay Marathon Club.

El kit del corredor incluye un bolso con el logo de la marca, la remera oficial y un waist pack original de New Balance, además del número de corredor, el chip y obsequios de los auspiciantes. “El cambio en el estilo de vida actual es favorable a las actividades físicas. La gente se preocupa más por sentirse bien y mantenerse en forma, por lo que New Balance acompaña y apoya este cambio con la carrera de 7 y 15 kilómetros, y alentando a los corredores a superar sus límites”, indicó Sonia Vega, brand mánager de New Balance.