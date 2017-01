Nelson Haedo ya activa con el Ciclón

en carpeta. En cuanto a refuerzos, la directiva está buscando la incorporación de un volante central ante la negativa de Silvio Torales por continuar en filas del Ciclón. En carpeta está el ex General Caballero Hernesto Caballero. “Desde chico uno sueña con eso (jugar en Cerro). Me enteré del interés por las publicaciones, pero aún no tengo nada oficial. Seguro mi representante lo está manejando”, indicó el jugador.

Caballero y otro volante central serían los últimos refuerzos para la temporada.