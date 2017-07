Nadie se hace responsable de los defectos en la obra del polideportivo

El piso parqué que presenta considerables ondulaciones, en el recientemente inaugurado polideportivo municipal de Hernandarias, fue hecho antes del llamado a licitación. Ahora, nadie se hace responsable de ese procedimiento irregular y el intendente Rubén Rojas dice que no sabe quién realizó la obra.

Según el jefe comunal, habló con los técnicos para la colocación del piso parqué, fue a la Junta Municipal a defender esa idea y pidió la aprobación del pliego de bases y condiciones por un monto de 764 millones de guaraníes, pero un concejal le retrucó indicándole que el piso se estaba colocando.

“Cuando salí de la Junta Municipal, pude comprobar que se estaba ya colocando el piso de parqué. Luego, todos me decían que no era material de primera lo que se utilizaba, reclamé y luego dejé en stand by, esperando que terminen para ver la forma legal para solucionar el tema”, expresó el intendente de Hernandarias.

Rojas insistió en que todo se hizo sin autorización municipal, pero él fue uno de los promotores de la obra, a través de sus redes sociales, calificando de moderno polideportivo y poniendo énfasis en el piso parqué, como único a nivel de recintos deportivos municipales en el departamento.

ABSURDA. Alberto Báez, uno de los ediles críticos a la gestión de Rojas, calificó de absurdas las explicaciones del jefe comunal, pues ahora no tiene forma de justificar la obra que se hizo de manera irregular y que presenta evidentes falencias.

“La urgencia de la venida de Horacio Cartes para inaugurar obras en el Alto Paraná hizo que se contratara a esta empresa y coloque los pisos, sin tener en cuenta los requisitos legales necesarios para ello. Ahora él dice que no tiene nada que ver con eso y que va a mandar sacar todo”, acusó el concejal hernandariense.

El intendente insiste en que él no sabe quién ordenó la colocación de los pisos, pero que apareció junto a él una persona de apellido Doria, exigiendo el pago de 764 millones de guaraníes por ese trabajo. Añadió que ordenó una tasación y que se comprobó que todo lo realizado en el polideportivo no supera los 294 millones de la moneda nacional, pero luego la empresa pidió el pago por 450 millones de guaraníes, a la par que el piso tenía considerables deterioros, por lo que se le pidió que retiren toda la estructura.

Hasta el momento, todo está tal como lo habilitó el presidente de la República, pero el recinto deportivo permanece cerrado y bloqueado con candados.

“Yo no voy a aceptar que se use el polideportivo, porque eso sería el quemo personal, familiar y político para mí, si permito en estas condiciones”, expresó Rojas.

“UNA SOLUCIÓN”. La cuestión está sin definición para las autoridades de Hernandarias, quienes llegaron a admitir que iban a “intentar salvar el caso” con algún procedimiento legal, pero el piso está desastroso.

La obra debió hacerse por un llamado a licitación, ad referéndum, (a ser pagado cuando el monto se incluya en el presupuesto municipal). Ahora la idea de los asesores del intendente municipal es que se realice solamente la pista convencional, con el argumento de que la zona de obras es un terreno húmedo y siempre se tendrían inconvenientes con otros materiales en su estructura.

La construcción del polideportivo, el techado y las graderías, fue emprendida por la Gobernación del Alto Paraná. La Comuna adquirió el predio contiguo, que tiene una dimensión de 100 metros cuadrados, para que el local tenga las dimensiones requeridas para competencias nacionales e internacionales.