Nacional desnudó las falencias de Cerro

Los tres partidos consecutivos pasaron factura al Ciclón que no encontró variantes a la hora de dañar a la defensa rival. La circulación de pelota, propuesta azulgrana, fue estéril. Los volantes no gravitaron como un par de partidos atrás y las ideas estuvieron nubladas. El factor sorpresa estuvo ausente.

actitud sí, juego no. Muchas veces los jugadores evidencian la falta de carácter en el campo de juego, es relativo, y desde ahí nacen los reclamos de diferentes sectores (dirigencia, cuerpo técnico y la afición). Tal cosa no ocurrió con el equipo de Matosas, pero lo reiterativo una vez más fue la falta de reacción ante situaciones adversas y la frialdad para la resolución y creación de jugadas del medio hacia adelante. Cerro no tuvo fútbol y sufrió en demasía las réplicas del rival que siempre sembró turbación en los defensores.

Es momento que Gustavo Matosas comience la rotación de jugadores, no solamente para repuntar en el campeonato, sino para cuidar y planificar la revancha copera, el 11 de mayo, en Caracas, Venezuela, por la Copa Sudamericana.

PRÁCTICO Y DINÁMICO. El equipo de Roberto Tiburón Torres no se complicó mucho para desnudar las falencias del rival y plasmar en el campo lo proyectado por el cuerpo técnico. El juvenil golero, de grandes condiciones, achicó su portería de buena manera, Miranda lideró su defensa con autoridad, Santana y Salgueiro aportaron calidad y experiencia en el medio y ataque siendo grandes protagonistas en la victoria. La conjunción de esos elementos permitieron a Nacional vencer al Ciclón de barrio Obrero y escalar en la tabla de posiciones.