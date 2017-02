Mujica dice que una guerra comercial es un peligro "latente"

Montevideo, 6 feb (EFE).- El expresidente de Uruguay José Mujica (2010-2015) dijo hoy que la posibilidad de que el mundo desemboque en una guerra comercial es un peligro que está "latente" debido a la coyuntura internacional, "llena de incertidumbres".

"El Gobierno (de Uruguay) necesita enfrentar una coyuntura internacional llena de incertidumbres, que no sabemos si no desemboca en una guerra comercial. Ojalá que no, pero es un peligro que está latente", declaró hoy el senador tras un acto con su coalición política, el Frente Amplio.