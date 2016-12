Mujeres recluidas son víctimas de violencia sexual, según estudio

El censo realizado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura desnuda prácticas de tortura durante la detención. La Policía y la Senad aparecen como principales responsables.

"Me desnudaron y manosearon, un guardia varón fue", "en la comisaría un policía casi me viola y me salvé, porque entró justo el comisario", "me dijeron que si me acostaba con ellos, me iban a soltar", "me sacaron de la celda, y me llevó un agente de la Senad a su oficina, donde me dijo para tener relaciones sexuales", son algunos de los crudos testimonios recogidos por el censo que realizó el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre la situación de mujeres privadas de libertad.