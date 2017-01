Mujer fue detenida por el asesinato a tiros de su vecino

“Un drogadicto se fue a pedirme para su caña. Yo estaba con mis hijos y una amiga, ya era de mañana. Se fue a hacerse del pesado y no entendió, y empezó a tirar todas las cosas de mi hijo”, comentó Diana a Telefuturo.

Sobre el disparo, dijo que fue accidental y no fue a propósito. “Fue muy pesado, me vino de frente, yo me quise defender y tenía en mi cintura mi cosa (el arma), y sin querer se disparó”, explicó. La mujer añadió que luego del disparo sus hijos pidieron auxilio, pero que nadie los socorrió.

Continuó diciendo que luego ella se asustó al ver el cuerpo tirado en el suelo, y ahí salió corriendo de su casa.

DETENCIÓN. Los agentes de Investigación de Delitos de Central aprehendieron a Diana aproximadamente a las 13.30 sobre la calle República de Colombia casi Bolivia, en el barrio Universo, de la ciudad de Mariano Roque Alonso.

Tras la detención, la mujer fue trasladada hasta la Comisaría de Mujeres de Asunción por pedido del agente fiscal Federico Leguizamón, quien investiga el caso.