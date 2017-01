Mujer es golpeada en plena comisaría

Benítez tiene tres hijos con su agresor y no ocultó su impotencia por lo ocurrido. “Me cascoteó y me quitó la llave del auto de mi amigo que yo usé, ahora vine a hacer la denuncia y él también vino, porque dijo que va a denunciarme no sé ni por qué. Acá en la comisaría me pegó y corrió, no le pudieron agarrar, los policías vieron cómo me pegó”, expresó ante los medios frente a la sede policial.

Los problemas en la pareja ya comenzaron hace tiempo, según Ana Clara, que afirmó que ya se dieron este tipo de hechos en anteriores ocasiones. Aseguró que su ahora ex concubino consume marihuana y cocaína y que incluso estaría en el camino de la delincuencia, ya que no trabaja.

Ferrando López ya había tenido problemas con la Justicia. El hombre es hincha del club Cerro Porteño y había caído en prisión por cometer hechos violentos durante un partido de la Copa Sudamericana entre Cerro Porteño e Independiente del Valle en setiembre de 2014.

La víctima manifestó que ella mantiene a sus tres hijos, ya que se dedica a las tareas de limpieza doméstica. “No quiero que él se vaya más a mi casa, porque le asusta todo a mis hijos. Ahora tiene una pistola y me amenaza por Facebook que me va a matar, que me va a prender fuego, quiero que se vaya a la cárcel, que me deje en paz”, añadió.