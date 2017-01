Médicos le diagnosticaron un cuadro de linfoma Hodgkin, se trata de un tipo de cáncer que se origina en los glóbulos blancos, y además verificaron que tenía un tumor en la pierna. Por lo que se sometió a un tratamiento que duró un tiempo. Debía realizarse algunos controles y cuando lo hizo se llevó una grata sorpresa que le cambió la vida.





"Hace ocho años me diagnosticaron cáncer en el estómago y un tumor en la pierna. Cuando le comenté a un compañero lo que me pasaba me dijo que consumiera una planta medicinal llamada aranto y eso me curó", sostuvo Marta.





Según la mujer, luego de seguir un tratamiento debía hacerse algunos estudios. Le dieron turno recién para dentro de 35 días en aquel momento, por la alta demanda existente. Fue ahí cuando decidió ingerir el líquido de la planta de diferentes maneras, hasta en el tereré, mientras esperaba que llegue el día de la cita médica.





Cuando llegó y se hizo la prueba correspondiente, los médicos le dieron a conocer que el mal ya no existía en su cuerpo. Su sorpresa fue tan grande que le atribuyó "el milagro" al aranto y ahora recomienda su consumo.





Las propiedades de esta planta le hicieron posible sobrellevar el duro proceso de los tratamientos y lograron que no necesite siquiera faltar un solo día al trabajo. Se sentía fortalecida y mejor de salud, según su testimonio.





"Mis compañeras de trabajo también consumen y aseguran que su efecto es positivo. Gracias a esta planta estoy viva", relató Marta en contacto con Red Guaraní.





¿Cómo preparar?





El aranto tiene un sabor refrescante. Se utilizan tres hojas de la planta por cada taza de agua. También se puede tomar en tereré o preparar algún té.





La mujer recomienda su consumo y regala la planta para quienes necesiten, su número de celular es el (0982) 840-124.