Muere Michael Chamberlain, padre del bebé que murió por un dingo en Australia

La muerte de Azaria, cuando tenía nueve semanas, motivó un proceso judicial en el que la madre de la bebé Lindy Chamberlain llegó a ser acusada de asesinato y sentenciada a cadena perpetua en 1982, mientras que el padre fue condenado a 18 meses de prisión por complicidad, aunque la pena fue suspendida después.

En 1987, la pareja fue exonerada de los cargos por una Comisión Real y posteriormente sus sentencias fueron anuladas, mientras la última investigación realizada en 1995 dejó abierto el veredicto, aunque los padres siempre defendieron su inocencia.

El caso de Azaria se resolvió en 2012, tras ser reabierto por cuarta vez, cuando un tribunal resolvió que un dingo fue responsable de la desaparición y muerte de la bebé Azaria Chamberlain en el Parque Nacional Uluru, el 17 de agosto de 1980.

Durente este último proceso, Lindy y Michael buscaban cambiar los datos del certificado de defunción del bebé para hacer constar que Azaria murió por el ataque del animal y no por causa desconocida.

Chamberlain, quien se casó nuevamente en 1994 y logró un doctorado en educación, lamentó hasta su muerte el lunes en un hospital de la Costa Central australiana, que el caso fuera "una injusticia grosera".

La tragedia de los Chamberlain inspiró el filme "A cry in the dark" (Un grito en la oscuridad), protagonizada por Meryl Streep y Sam Neill, basada en el libro Evil Angels (Ángeles demoníacos) de John Bryson, la miniserie "Through My Eyes" (A través de mis ojos) y la ópera "Lindy", entre otros.