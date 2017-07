Muere en el zoo una leona que integraba circo Osvaldo Terry

Al convulsionar –explicó Ayala– captó la atención del tigre de bengala que estaba al lado y este empezó a romper la valla de seguridad que se acababa de colocar, ingresó junto a la leona, la estiró y la llevó a su hábitat.

“La leona no murió a consecuencia del ataque, no hubo una pelea, fue de muerte natural. El tigre la agarró y no le dejó heridas por el arrastre”, dijo el veterinario de la Fundación Maris Llorens que tiene bajo su cuidado estos animales.

El cambio de valla se hizo abajo mismo de la pileta que separa una de otra, Ayala dijo que con el tiempo el agua carcome el hierro y para hacer el cambio la pileta debe estar vacía.

¿Negligencia? Tras conocerse la muerte de la leona, una persona que prefirió mantenerse en el anonimato desmintió la versión oficial del zoológico. Dijo que la leona no murió a causa de un infarto, sino a consecuencia de una pelea al pasar accidentalmente al hábitat de los tigres de bengala.

Sostuvo que en ningún momento el otro animal rompió la valla de seguridad para pasar al otro lado.