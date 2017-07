Mortificaciones habituales

Hoy meditamos el Evangelio según San Mateo 9, 9-13.

Sacrificio con amor nos pide el Señor. La mortificación está en la zona fronteriza en la que es inminente el peligro de caer en el pecado; se encuentra en pleno campo de la generosidad, porque es saberse privar de lo que sería posible no privarse sin ofender a Dios. El alma mortificada no es la que no ofende, sino la que ama; vivir así, con una mortificación habitual, parece necedad a los ojos de los que se pierden; más para los que se salvan, esto es, para nosotros, es la fuerza de Dios, recordaba San Pablo a los primeros cristianos de Corinto.