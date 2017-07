Morosidad en Diputados ya alcanza a 439 proyectos de ley

Una de las causas de que no avancen los proyectos en este periodo que preside Alliana es que las comisiones no se integran y dentro de dichas instancias se deben dictaminar varios proyectos importantes.

“Antes del fin de semana ya debemos tener conformadas las comisiones que cuentan con el mínimo de integrantes”, manifestó.

Exhortó a que las bancadas que no tienen aún representantes en las comisiones asesoras se apresuren para enviar sus nóminas, ya que el plazo se alargó demasiado. “Los que no enviaron sus propuestas deben hacerlo antes de fin de semana, porque ya no podemos seguir esperando para tratar proyectos de la ciudadanía”, mencionó.

En este sentido cabe resaltar que debido a que precisa de un nuevo dictamen, el proyecto de modificación de financiamiento político no se trata desde hace 15 días, luego de que varios diputados consideraron que el tema debía pasar por una revisión en comisiones para legislar sobre los aportes en campaña.

La dilación es producto del tiempo perdido en el debate por la enmienda en ambas cámaras. Desde que los cartistas asumieron la mesa directiva, en Diputados se caracterizaron por dejar sin cuórum las sesiones o, directamente, no reunir el número suficiente para iniciar la reunión plenaria. Alliana había prometido que de acuerdo con estos datos se vería obligado a llamar dos veces al mes a sesiones extraordinarias.