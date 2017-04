MOPC promete acatar si se ratifica auditoría

Ramón Jiménez Gaona, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, manifestó ayer que el MOPC está cumpliendo con su palabra de respetar la recomendación de la Contraloría y por eso todavía no ha adjudicado la APP del aeropuerto. Sin embargo, expresó que la apelación y reconsideración es un derecho constitucional, por lo que se decidió cumplir con ese trámite. No se está queriendo defender a una empresa en particular, sino a la herramienta de APP, apuntó. En ese sentido, dio a entender que, de volver a tener un resultado negativo de parte de la Contraloría, se va a cancelar la licitación. Semanas atrás había dicho que el dictamen del órgano contralor iba a ser acatado.

